Воронежские экстремалы приспособили склоны мемориального комплекса "Песчаный лог" под трассы для квадроциклов

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-10T13:02:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже на территории мемориального комплекса «Песчаный лог» реализуют проект «Дерево памяти». Его инициатором стала общественная организация «Центр экологической экспертизы» и лично ее руководитель Надежда Стороженко, которая однажды заметила на склонах лога людей на квадроциклах.

– Я стала свидетелем этого в конце марта, это меня очень возмутило, потому что рядом стоит стела, на которой есть слова: «Склоните в скорби головы свои». И рядом развлекаются любители экстрима…. Я потеряла покой после этого. Невозможно наблюдать элементы варварства на месте массового расстрела сотен людей, среди которых были дети. Очень быстро придумала проект «Дерево памяти» и уже откликнулись представители бизнес-сообщества, – отметила Надежда Викторовна.

Проект предусматривает посадку на территории «Песчаного лога» полутора тысяч саженцев деревьев и столько же кустарников: барбариса и шиповника. Кроме того здесь появится дубовая аллея из символических 452 саженцев – по числу погибших здесь людей.

Остальные деревья – более тысячи саженцев робинии ложноакациевой – позволят укрепить склоны мемориального комплекса, - рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа. - Озеленение по замыслу организаторов не только станет символичным, но и будет препятствовать экстремальным развлечениям на склонах.

Первые саженцы в логу уже высадили 9 апреля .

Справка «КП»

Мемориальный комплекс был создан в 1975 году на месте расстрела 452 человек, среди которых было 35 детей. В конце августа 1942 года оккупанты зверски уничтожили сотни мирных жителей, пострадавших от бомбардировок и артобстрела во время боев за Воронеж. По некоторым данным, среди погибших могли быть и раненые советские военнопленные. Все они находились в госпитале для гражданского населения, оборудованном в здании школы № 29 (в настоящее время средняя школа № 12) по улице 20-летия Октября.

Единственным живым свидетелем массовой казни оказалась жительница Воронежа Анна Федоровна Попова, которая случайно уцелела во время расстрела, а затем выбралась из-под трупов и спряталась в бурьяне. После освобождения Воронежа она рассказала о трагедии «Песчаного лога» и указала место расстрела.

ИСТОЧНИК KP.RU