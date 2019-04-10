СК и ФСБ провели обыски в следственном управлении ГУ МВД по Воронежской области

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-10T12:49:10+03:00

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9 апреля сотрудники региональных СК и ФСБ провели обыски в главном следственном управлении ГУ МВД России по Воронежской области. Причиной, по предварительным данным, стало дело о подложных ордерах на оказание адвокатских услуг в порядке назначения. В пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что никто из полицейских не задержан.

По данным источников «Коммерсантъ-Черноземье», уголовное дело связано с получением одной из местных адвокатов ордеров на защиту по назначению в обход установленного адвокатской палатой порядка. Речь идет о получении порядка 1 млн рублей. Кроме того, этот адвокат была лишена статуса примерно месяц назад в рамках дисциплинарного производства

- С декабря 2017 года мы стали использовать компьютерную систему распределения нагрузки по организации защиты по назначению. Но без ручных вводов все равно не обойтись: в рамках одного дела может возникнуть необходимость нескольких ордеров, ряд поручений были приняты еще до введения этой системы. В определенный момент мы обнаружили, что адвокат вводила палату в заблуждение: она составляла документы таким образом, как будто были основания для выдачи дополнительных ордеров или же поручение было принято до декабря 2017 года. Хотя на самом деле это была имитация: возбуждались совершенно новые дела, а ей хотелось принять эти поручения. По нашему мнению, она действовала в сговоре со следствием, - передает «Ъ» слова главы адвокатской палаты Воронежской области Олега Баулина.

ИСТОЧНИК KP.RU