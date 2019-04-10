Экс-директора воронежского "Гауса" оставят под стражей еще на два месяца

СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-10T12:47:22+03:00

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Экс-директора дилерского центра "Гаус" Михаила Швыдченко оставили под стражей еще на два месяца. Официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова рассказала:

- Сегодня Центральный районный суд Воронежа по ходатайству следователей МВД продлил меру пресечения в виде заключения под стражу 51-летнему руководителю автосалона до 12 июля 2019 года.

Напомним, Михаила Швыдченко подозревают в присвоении или растрате денег клиентов. Покупатели заключили договоры и внесли предоплату, но обещанных автомобилей так и не получили. В полицию обратились более 30 клиентов. Общий ущерб оценивается в 20 млн. рублей. Швыдченко грозит до десяти лет заключения.

Ранее мы услышали позицию защиты экс-директора:

- Мы руководствуемся материалами дела. Присутствуют допросы сотрудников ООО "Гаус" и допросы потерпевших. В этих материалах не содержится сведений о том, что Швыдченко совершил хищение каких-либо денежных средств. Уголовное преследование в отношении Швыдченко незаконно. Более того, оно искусственно создано ввиду того, что в настоящее время есть высокий общественный резонанс, большое недовольство потерпевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU