Жительница Воронежа отдала 100 тысяч за "защиту от мошенников"

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-10T12:29:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередной всплеск случаев мошенничества зарегистрирован в Воронежской области во вторник, 9 апреля. В этот день о преступлениях заявили 1 жителей региона. Пятеро из них лишились денег дистанционно посредством телефона.

Так, на уловки мошенников попалась 35-летняя жительница Советского района Воронежа. На ее телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Собеседник сообщил, что мошенники получили доступ к карте потерпевшей и списывают с нее деньги. Чтобы защитить средства, нужно провести определенную процедуру, а для этого – сообщить персональные данные банковской карты, включая её номер и защитный код. Выполнив эти действия под диктовку лжесотрудника банка, женщина лишилась 100 тысяч рублей.

Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными, не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU