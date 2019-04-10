В городах Воронежской области у людей меньше телефонов и смартфонов, чем в селах

СЕГОДНЯ 12:13 2019-04-10T12:17:19+03:00

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Воронежстат опубликовал данные выборочного обследования бюджетов семей в городах и селах области (в среднем на 100 домашних хозяйств).

Оказалось, что в селах и деревнях больше холодильников, чем в райцентрах и столице Черноземья – 169 против 133. Такая же картина по стиральным машинам. В среднем на 100 городских хозяйств их приходится 99 (видимо, в одном до сих пор стирают руками), а на такое же число сельских их приходится 10. Автомобилей ожидаемо в городах больше – 80, в селах – 72. Мотоциклов и мопедов, напротив, в деревнях 13, а в воронежских «мегаполисах» лишь один. Грузовиков и микроавтобусов в селах и города 5 к 1. И это тоже объяснимо, по полям на легковушке не очень-то покатаешься.

Больше в городе и компьютеров – и больших старомодных, и ноутбуков – по 63. В селах соответственно 54 и 49. Пылесосов больше в городе – 101 против 86. Швейными машинами, наоборот, более богаты села – 56, в городах всего 34. Кондиционеры есть лишь в 11 деревенских семьях из сотни. В городах их значительно больше – 28.

Села опережают городов по старой технике. Видеомагнитофонов на 100 хозяйств в деревнях 53. В городах их осталось только у 22 семей из сотни. Такая же тенденция по видеокамерам – 5 против 10, радиоприемникам – 4 и 17. Очевидно, что многие функции сейчас могут выполнять смартфоны. Но и их, по статистике, в селах может быть больше. Правда, в этом есть большие сомнения. Дело в том, что смартфоны считали вместе с мобильными телефонами. И получилось, что в селах их 254, а в городах 230. Между тем, сотовые могут быть как обычными кнопочными, так и с современными наворотами.

Фотоаппаратов и телевизоров больше в городах – соответственно 45 против 28 и 164 против 158. Музыкальных центров, наоборот, в селах насчитали 19, а в городах – 13.

В райцентрах и в Воронеже в 16 из 100 семей пользуются электронными книгами, в селах большинству семей не до того – там этим гаджетом пользуются всего в трех домашних хозяйствах из сотни.

В целом за 2018 год по сравнению с 2017 годом в домашних хозяйствах стало больше микроволновок и мультиварок, компьютеров, легковых машин. При этом между наиболее и наименее обеспеченными семьями по обеспеченности этой техникой, по данным Воронежстата, далеко не пропасть. Микроволновок и мультиварок у богатых в 1.4 раза больше, чем у бедных, компьютеров – в 1,6, легковых машин – в 1,7, кондиционеров – в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU