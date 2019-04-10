2019-04-10T12:07:18+03:00
Общество

Воронежцев предупреждают о псевдопочтальонах, предлагающих обменять деньги

Помните, что настоящие сотрудники почты не выполняют такие функции
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Представители Почты России предупреждают о мошенниках, которые предлагают обмен денег от имени сотрудников почтовой сети. Уже несколько воронежцев сообщили , что к ним обращались незнакомцы с такими предложениями

- Не поддавайтесь на уловки мошенников, предлагающих подобные услуги. Почтальоны не выполняют функции, связанные с обменом денег, - предупреждают в Почте России. - Если неизвестные люди пытаются узнать ваши личные данные или вымогать денежные средства под предлогом торговли – незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Воронежа отдала 100 тысяч за "защиту от мошенников"
В городах Воронежской области у людей меньше телефонов и смартфонов, чем в селах
В ГУ МВД по Воронежской области новый руководитель штаба
Ремонт виадука на улице 9 Января может обернуться для воронежцев пробками
На леса Воронежской области в 2019 году потратят почти 90 миллионов
В Воронеже задержали подозреваемого в покушении на убийство курсанта института МЧС
Воронежский губернатор предложил субсидировать сельским врачам и учителям взнос по ипотеке
По требованию прокуратуры провели техосмотр 33 воронежских автобусов
В Воронеже Yota запускает продажи модемов и роутеров
За неделю загрипповал 6041 житель Воронежской области
Правоохранители и Минприроды проверят финансово-хозяйственную деятельность Воронежского заповедника
В Воронеже пройдет фестиваль воздушных змеев
Следователи: "Водитель "Мерседеса" мог сбить курсанта с целью убийства"
Воронежскую шашлычную закрыли из-за отсутствия рукомойника и мыла
В Воронеже выступят американские металлисты Skillet
Воронежские пожарные на скорость покорят высотку "Галереи Чижова"
В Воронеже 15-летнему парню грозит пять лет за кражу велосипеда
Воронежца, укравшего деньги и вещи на 400 тысяч рублей, через два года выдала его кровь
Вместо двойных названий воронежские улицы получат информационные таблички
В Воронеже объявили тендер на отлов безнадзорных животных