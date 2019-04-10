Воронежцев предупреждают о псевдопочтальонах, предлагающих обменять деньги

СЕГОДНЯ 12:07 2019-04-10T12:07:18+03:00

Помните, что настоящие сотрудники почты не выполняют такие функции

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Представители Почты России предупреждают о мошенниках, которые предлагают обмен денег от имени сотрудников почтовой сети. Уже несколько воронежцев сообщили , что к ним обращались незнакомцы с такими предложениями

- Не поддавайтесь на уловки мошенников, предлагающих подобные услуги. Почтальоны не выполняют функции, связанные с обменом денег, - предупреждают в Почте России. - Если неизвестные люди пытаются узнать ваши личные данные или вымогать денежные средства под предлогом торговли – незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы!

ИСТОЧНИК KP.RU