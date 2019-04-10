В ГУ МВД по Воронежской области новый руководитель штаба

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-10T11:51:34+03:00

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

На эту должность назначили Владимира Ушакова

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В среду, 10 апреля, руководитель ГУ МВД по Воронежской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин представил личному составу областного главка нового начальника штаба. Приказом руководителя ГУ МВД России по Воронежской области на эту должность назначен полковник внутренней службы Владимир Михайлович Ушаков.

Владимир Михайлович поступил на службу в 1993 году и начал свою служебную деятельность с должности следователя следственного отдела ОВД Коминтерновского района г. Воронежа.

В 1998 году назначен инспектором информационно-аналитического отдела штаба, где прошел путь на различных должностях в штабе до руководителя подразделения.

Награжден медалью МВД России «За доблесть в службе».

ИСТОЧНИК KP.RU