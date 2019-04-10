2019-04-10T11:04:35+03:00
Общество

Ремонт виадука на улице 9 Января может обернуться для воронежцев пробками

Проект реконструкции прошел госэкспертизу
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
С началом весны виадук пришел совсем уж в печальный вид.С началом весны виадук пришел совсем уж в печальный вид.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Проект реконструкции виадука на улице 9 Января прошел государственную экспертизу. В начале лета воронежские дорожники рассчитывают приступить к работам. После ремонта дорога здесь должна стать шире за счет демонтажа трамвайных путей. Планируется также укрепить несущие конструкции.

Как уже предупредили в мэрии, ремонт моста, скорее всего, обернется для горожан огромными автомобильными пробками. Ведь альтернативы ему для объезда нет. Пока чиновники думают над тем, как организовать движение, чтобы перенаправить потоки по другим направлениям.

Напомним, что в этом году заторы также могут возникнуть из-за строительства транспортной развязки на пересечении улиц Остужева и Ленинского проспекта. Перед началом работ дорожники обещают подготовить для объезда альтернативную дорогу по улице Землячки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Воронежа отдала 100 тысяч за "защиту от мошенников"
В городах Воронежской области у людей меньше телефонов и смартфонов, чем в селах
Воронежцев предупреждают о псевдопочтальонах, предлагающих обменять деньги
В ГУ МВД по Воронежской области новый руководитель штаба
На леса Воронежской области в 2019 году потратят почти 90 миллионов
В Воронеже задержали подозреваемого в покушении на убийство курсанта института МЧС
Воронежский губернатор предложил субсидировать сельским врачам и учителям взнос по ипотеке
По требованию прокуратуры провели техосмотр 33 воронежских автобусов
В Воронеже Yota запускает продажи модемов и роутеров
За неделю загрипповал 6041 житель Воронежской области
Правоохранители и Минприроды проверят финансово-хозяйственную деятельность Воронежского заповедника
В Воронеже пройдет фестиваль воздушных змеев
Следователи: "Водитель "Мерседеса" мог сбить курсанта с целью убийства"
Воронежскую шашлычную закрыли из-за отсутствия рукомойника и мыла
В Воронеже выступят американские металлисты Skillet
Воронежские пожарные на скорость покорят высотку "Галереи Чижова"
В Воронеже 15-летнему парню грозит пять лет за кражу велосипеда
Воронежца, укравшего деньги и вещи на 400 тысяч рублей, через два года выдала его кровь
Вместо двойных названий воронежские улицы получат информационные таблички
В Воронеже объявили тендер на отлов безнадзорных животных