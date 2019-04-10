Ремонт виадука на улице 9 Января может обернуться для воронежцев пробками

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-10T11:04:35+03:00

С началом весны виадук пришел совсем уж в печальный вид. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Проект реконструкции виадука на улице 9 Января прошел государственную экспертизу. В начале лета воронежские дорожники рассчитывают приступить к работам. После ремонта дорога здесь должна стать шире за счет демонтажа трамвайных путей. Планируется также укрепить несущие конструкции.

Как уже предупредили в мэрии, ремонт моста, скорее всего, обернется для горожан огромными автомобильными пробками. Ведь альтернативы ему для объезда нет. Пока чиновники думают над тем, как организовать движение, чтобы перенаправить потоки по другим направлениям.

Напомним, что в этом году заторы также могут возникнуть из-за строительства транспортной развязки на пересечении улиц Остужева и Ленинского проспекта. Перед началом работ дорожники обещают подготовить для объезда альтернативную дорогу по улице Землячки.

ИСТОЧНИК KP.RU