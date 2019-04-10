2019-04-10T10:24:01+03:00
Общество

На леса Воронежской области в 2019 году потратят почти 90 миллионов

Основная часть суммы пойдет на восстановление посадок
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта управления лесного хозяйства Воронежской областифото с сайта управления лесного хозяйства Воронежской области
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На программу сохранения лесов Воронежской области в 2019 году выделили 89,9 миллиона рублей. 54,6 миллиона из этой суммы потратят на лесовосстановительные работы. А 35,2 миллиона - на приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники.

По планам, к концу года площади лесовосстановления на неарендованных лесных участках увеличатся до 1,6 тысяч гектаров. Для выращивания саженцев в теплицы заготовят и закупят 16 тонн семян лесных растений.

Сейчас лесная посевная кампания в самом разгаре. К этому моменту уже посадили 40% от планового задания – около 600 га. Работы идут во всех лесничествах региона.

Для борьбы с лесными пожарами на днях в Воронежский лесопожарный центр поступят противопожарные установки высокого давления «Ермак» и пожарные автоцистерны. Планируется также приобрести мульчер, тракторы, лесопосадочные машины, отвалы-толкатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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