На леса Воронежской области в 2019 году потратят почти 90 миллионов
На программу сохранения лесов Воронежской области в 2019 году выделили 89,9 миллиона рублей. 54,6 миллиона из этой суммы потратят на лесовосстановительные работы. А 35,2 миллиона - на приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники.
По планам, к концу года площади лесовосстановления на неарендованных лесных участках увеличатся до 1,6 тысяч гектаров. Для выращивания саженцев в теплицы заготовят и закупят 16 тонн семян лесных растений.
Сейчас лесная посевная кампания в самом разгаре. К этому моменту уже посадили 40% от планового задания – около 600 га. Работы идут во всех лесничествах региона.
Для борьбы с лесными пожарами на днях в Воронежский лесопожарный центр поступят противопожарные установки высокого давления «Ермак» и пожарные автоцистерны. Планируется также приобрести мульчер, тракторы, лесопосадочные машины, отвалы-толкатели.
ИСТОЧНИК KP.RU