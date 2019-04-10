По требованию прокуратуры провели техосмотр 33 воронежских автобусов

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-10T09:39:07+03:00

Кроме того, для уборки города закупили дополнительную коммунальную технику

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Воронежской области выявила нарушения при уборке снега с улиц и пешеходных переходов Воронежа, что угрожало жизни и здоровью горожан, препятствовало нормальной работе общественного транспорта и провоцировало ДТП.

Кроме того правоохранители указали чиновникам на то, что МКП «Воронежпассажиртранс» давно не проводило технического осмотра 33 троллейбусов, работающих на городских маршрутах.

- При таких обстоятельствах имелась реальная угроза безопасности жизни и здоровью пассажиров, других участников дорожного движения, - отметили в прокуратуре Воронежской области.

По выявленным фактам ведомство направило в адрес мэра представление, а затем проверило, как устранены выявленные нарушения.

Горадминистрация приобрела дополнительную коммунальную технику, увеличила штат сотрудников комбинатов благоустройства и организовала государственный техосмотр троллейбусов. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU