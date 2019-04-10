В Воронеже Yota запускает продажи модемов и роутеров

СЕГОДНЯ 09:00 2019-04-10T09:00:39+03:00

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Жители Воронежа теперь могут подключиться к безлимитному 4G-интернету с помощью модема и роутера Yota. Стоимость услуг мобильного 4G-интернета для модема зависит от скорости передачи данных. Цена за минимальный пакет в Воронеже составляет 300 рублей в месяц, за максимальный – 900 рублей в месяц. При покупке устройства Yota пользователь может бесплатно протестировать безлимитный 4G-интернет до семи дней.

- Запуск 4G в Воронеже стал для нас долгожданным проектом, это уже 82 регион, в котором Yota запустила LTE. Мы рады, что теперь можем предоставить полный пакет услуг для жителей Воронежа, – комментирует директор направления «Планшет-Модем» Александр Капралов.

Приобрести модем Yota можно в шести торговых точках Yota, а также в салонах-магазинах партнеров «Связной|Евросеть».

Автор Юлия ЛАНДЫШ.

Фото: «Yota»

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU