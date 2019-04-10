2019-04-10T09:00:39+03:00
Общество

В Воронеже Yota запускает продажи модемов и роутеров

Федеральный мобильный оператор Yota запустил LTE-сеть
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Жители Воронежа теперь могут подключиться к безлимитному 4G-интернету с помощью модема и роутера Yota. Стоимость услуг мобильного 4G-интернета для модема зависит от скорости передачи данных. Цена за минимальный пакет в Воронеже составляет 300 рублей в месяц, за максимальный – 900 рублей в месяц. При покупке устройства Yota пользователь может бесплатно протестировать безлимитный 4G-интернет до семи дней.

- Запуск 4G в Воронеже стал для нас долгожданным проектом, это уже 82 регион, в котором Yota запустила LTE. Мы рады, что теперь можем предоставить полный пакет услуг для жителей Воронежа, – комментирует директор направления «Планшет-Модем» Александр Капралов.

Приобрести модем Yota можно в шести торговых точках Yota, а также в салонах-магазинах партнеров «Связной|Евросеть».

Автор Юлия ЛАНДЫШ.

Фото: «Yota»

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Воронежа отдала 100 тысяч за "защиту от мошенников"
В городах Воронежской области у людей меньше телефонов и смартфонов, чем в селах
Воронежцев предупреждают о псевдопочтальонах, предлагающих обменять деньги
В ГУ МВД по Воронежской области новый руководитель штаба
Ремонт виадука на улице 9 Января может обернуться для воронежцев пробками
На леса Воронежской области в 2019 году потратят почти 90 миллионов
В Воронеже задержали подозреваемого в покушении на убийство курсанта института МЧС
Воронежский губернатор предложил субсидировать сельским врачам и учителям взнос по ипотеке
По требованию прокуратуры провели техосмотр 33 воронежских автобусов
За неделю загрипповал 6041 житель Воронежской области
Правоохранители и Минприроды проверят финансово-хозяйственную деятельность Воронежского заповедника
В Воронеже пройдет фестиваль воздушных змеев
Следователи: "Водитель "Мерседеса" мог сбить курсанта с целью убийства"
Воронежскую шашлычную закрыли из-за отсутствия рукомойника и мыла
В Воронеже выступят американские металлисты Skillet
Воронежские пожарные на скорость покорят высотку "Галереи Чижова"
В Воронеже 15-летнему парню грозит пять лет за кражу велосипеда
Воронежца, укравшего деньги и вещи на 400 тысяч рублей, через два года выдала его кровь
Вместо двойных названий воронежские улицы получат информационные таблички
В Воронеже объявили тендер на отлов безнадзорных животных