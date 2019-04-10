Правоохранители и Минприроды проверят финансово-хозяйственную деятельность Воронежского заповедника

СЕГОДНЯ 08:25 2019-04-10T08:25:40+03:00

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Недавно назначенный директор Воронежского заповедника Анатолий Тарасов обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить финансово-хозяйственную деятельность учреждения в предыдущий период. Сомнения у нового руководителя возникли после изучения работы заповедника - «наследство» оказалось непростым и со своей «историей». Многочисленные нарушения обнаружили и специалисты, привлеченные Тарасовым.

- По обращению заповедника правоохранительными органами осуществляется проверка финансово-хозяйственной деятельности ООПТ (особо охраняемая природная территория). Кроме того, руководство заповедника инициировало внеплановую проверку Минприроды России, - сообщили в пресс-службе заповедника.

«Пока идет следствие, мы не можем кого-то обвинять в противозаконных действиях, - отметил директор Воронежского заповедника Анатолий Тарасов. – Кто виноват, степень вины и наказания определит суд».

ИСТОЧНИК KP.RU