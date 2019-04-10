2019-04-10T07:33:58+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет фестиваль воздушных змеев

Сделать летунов можно будет на предварительных мастер-классах
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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14 апреля в Воронеже пройдет яркое, запоминающееся зрелище, посвященное Дню космонавтики, - фестиваль воздушных змеев! Всех любителей запускать красочных летунов ждут в 11.00 на Адмиралтейской площади.

Сделать змея можно на предварительных мастер-классах, которые пройдут 10 апреля и 11 апреля на станции юных техников №3 (ул. Переверткина, 42б). Начало в 16.30. С собой нужно принести клей ПВА, катушку суровых ниток, метр кальки и маркеры.

Победителей фестиваля определят в номинациях «высота полета», «оригинальность воздушного змея».

Традиция запускать воздушных змеев появилась во II веке до н.э. в Китае, и до сих пор это мероприятие является увлекательным занятием для детей и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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