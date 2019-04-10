За неделю загрипповал 6041 житель Воронежской области
Из них больше 60% - дети
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Врачи продолжают вести статистику заболеваемости гриппом и ОРВИ. На прошлой неделе за помощью в лечебные учреждения обратился 6041 житель региона. В их числе было 3987 детей, что составляет 66%.
Результаты лабораторного исследования свидетельствуют о постепенном сокращении доли гриппозных вирусов. Кроме вирусов гриппа типа А и В в отобранном у больных материале присутствуют парагрипп, аденовирусы и риновирусы.
ИСТОЧНИК KP.RU