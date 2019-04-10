За неделю загрипповал 6041 житель Воронежской области

СЕГОДНЯ 08:51 2019-04-10T08:51:52+03:00

Из них больше 60% - дети

Изменить размер текста: A A

Врачи продолжают вести статистику заболеваемости гриппом и ОРВИ. На прошлой неделе за помощью в лечебные учреждения обратился 6041 житель региона. В их числе было 3987 детей, что составляет 66%.

Результаты лабораторного исследования свидетельствуют о постепенном сокращении доли гриппозных вирусов. Кроме вирусов гриппа типа А и В в отобранном у больных материале присутствуют парагрипп, аденовирусы и риновирусы.

ИСТОЧНИК KP.RU