Воронежскую шашлычную закрыли из-за отсутствия рукомойника и мыла

СЕГОДНЯ 20:39 2019-04-09T20:41:10+03:00

Возможно, сам шашлык был довольно вкусный. Но Роспотребнадзор интересовало другое. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

Советский районный суд на 30 суток закрыл шашлычную на улице Революции 1905 года. Поводом стала проверка регионального Роспотребнадзора.

Во-первых, павильон, в котором открылась шашлычная, находится слишком близко к жилому дому. Расстояние составляет 25,5 м, а это куда ниже норматива.

Во-вторых, нашлось немало санитарных нарушений. В павильоне не было централизованного водоснабжения и канализации, не было необходимого запаса воды. Да что там - Роспотребнадзор не нашел даже рукомойника, мыла и полотенца.

- Выявленные нарушения могут явиться причиной возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекционных заболеваний среди населения, - отрезали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU