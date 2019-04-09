2019-04-09T20:41:10+03:00
Общество

Воронежскую шашлычную закрыли из-за отсутствия рукомойника и мыла

Предприятие не будет работать 30 дней
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Возможно, сам шашлык был довольно вкусный. Но Роспотребнадзор интересовало другое.Возможно, сам шашлык был довольно вкусный. Но Роспотребнадзор интересовало другое.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Советский районный суд на 30 суток закрыл шашлычную на улице Революции 1905 года. Поводом стала проверка регионального Роспотребнадзора.

Во-первых, павильон, в котором открылась шашлычная, находится слишком близко к жилому дому. Расстояние составляет 25,5 м, а это куда ниже норматива.

Во-вторых, нашлось немало санитарных нарушений. В павильоне не было централизованного водоснабжения и канализации, не было необходимого запаса воды. Да что там - Роспотребнадзор не нашел даже рукомойника, мыла и полотенца.

- Выявленные нарушения могут явиться причиной возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекционных заболеваний среди населения, - отрезали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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