2019-04-09T19:07:29+03:00
Звезды

В Воронеже выступят американские металлисты Skillet

Коллектив даст концерт в конце апреля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Skillet выступал в Воронеже в 2014-м.Skillet выступал в Воронеже в 2014-м.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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24 апреля Воронежс концертом снова посетит группа Skillet.

Коллектив из американского Техаса по праву считается мировым лидером христианского рока. Коллектив существует с 1996 года и за этого время выпустил девять студийных альбомов. За свою карьеру Skillet были номинированы почти на полтора десятка премий Dove Awards, а также на несколько премий Grammy, WMA и BMI. На Billboard Music Awards 2011 группа победила в номинации "Лучший христианский альбом" со своим диском Awake (2009). На сегодняшний день по всему миру продано более 11 миллионов копий дисков Skillet, альбомы Comatose (2006) и Awake (2009) получили платиновый статус, а альбом Rise (2013) достиг золотого статуса. В 2016 году Skillet выпустили свой девятый студийный альбом Unleashed. Он сразу ворвался на вершины чартов Billboard и был радостно принят поклонниками группы. Сингл с этого альбома - Feel Invincible получил золотой статус.

Воронежцев американские металлисты обещают порадовать не только лучшими хитами, но и долгожданными новинками с грядущего нового альбома, релиз которого ожидается летом 2019-го.

Концерт пройдет в Event Hall 24 апреля, начало в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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