2019-04-09T18:34:29+03:00
Общество

Воронежские пожарные на скорость покорят высотку "Галереи Чижова"

Предстоит подняться на 25-й этаж в полном обмундировании
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Один из этапов соревнований - подъем по ступенькам на скорость.Один из этапов соревнований - подъем по ступенькам на скорость.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

На пресс-конференции 9 апреля глава ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель анонсировал мероприятия, которые пройдут в честь 370-летнего юбилея пожарной охраны России.

14 апреля в парке "Нелжа", что в Рамонском районе, состоится День МЧС. Спасатели покажут детям, как управлять роботом-пожарным, а кинологи познакомят с работой собак-поисковиков. Будет работать фотозона, где любой сможет облачиться в костюм огнеборца. Запланирована также выставка пожарной техники.

Увидеть суровые машины в красно-белой раскраске и хорошенько их исследовать можно будет и 26 апреля на стадионе "Динамо". На следующий день, 27 апреля, пройдут соревнования пожарных. Один из этапов - подъем по ступенькам бизнес-центра "Галерея Чижова" на 25 этаж в полном обмундировании.

Ну а 30 апреля, в день пожарной охраны, пройдет торжественное мероприятие в Воронежском концертном зале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже выступят американские металлисты Skillet
В Воронеже 15-летнему парню грозит пять лет за кражу велосипеда
Воронежца, укравшего деньги и вещи на 400 тысяч рублей, через два года выдала его кровь
Вместо двойных названий воронежские улицы получат информационные таблички
В Воронеже объявили тендер на отлов безнадзорных животных
В Нововоронеже заведующая детсадом получила за паспортные данные сына 133 тысячи рублей
380 ландшафтных пожаров зафиксировано в Воронежской области
Глава ГУ МЧС: «В этом году паводка в Воронежской области не будет»
Воронежцев бесплатно угостят лучшими тортами
Воронежцев приглашают вновь написать «Тотальный диктант»
Семь лет в тюрьме проведет девушка из Воронежской области, сжегшая тело своего парня
19-летний воронежец потерял больше 100 тысяч рублей при попытке купить элитный автомобиль
Чиновники отчитались о зарплатах бюджетников в Воронежской области
Аналитики: за год в Воронеже смартфоны подорожали на 55%
Летний отдых детей в Воронеже-2019: пора бронировать места в лагерь
Воронежские ушуисты взяли 13 золотых медалей на чемпионате и первенстве России
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
Житель Воронежской области пришел в гости и убил любовницу
Нововоронежец оставшуюся в наследство от матери квартиру превратил в наркопритон
На смотровой площадке воронежской экотропы начались неопознанные земляные работы
Банк УРАЛСИБ представляет специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ
Скандальную воронежскую свалку будет охранять ЧОП
Автомобилист из Воронежской области пьяным сбил девушку, сбежал, но отделался условным сроком
Воронежская спортсменка завоевала «серебро» чемпионата Европы по тяжелой атлетике
В Воронеже в тестовом режиме стартовал первый проект каршеринга