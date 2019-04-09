Воронежские пожарные на скорость покорят высотку "Галереи Чижова"

СЕГОДНЯ 18:28 2019-04-09T18:34:29+03:00

Один из этапов соревнований - подъем по ступенькам на скорость. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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На пресс-конференции 9 апреля глава ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель анонсировал мероприятия, которые пройдут в честь 370-летнего юбилея пожарной охраны России.

14 апреля в парке "Нелжа", что в Рамонском районе, состоится День МЧС. Спасатели покажут детям, как управлять роботом-пожарным, а кинологи познакомят с работой собак-поисковиков. Будет работать фотозона, где любой сможет облачиться в костюм огнеборца. Запланирована также выставка пожарной техники.

Увидеть суровые машины в красно-белой раскраске и хорошенько их исследовать можно будет и 26 апреля на стадионе "Динамо". На следующий день, 27 апреля, пройдут соревнования пожарных. Один из этапов - подъем по ступенькам бизнес-центра "Галерея Чижова" на 25 этаж в полном обмундировании.

Ну а 30 апреля, в день пожарной охраны, пройдет торжественное мероприятие в Воронежском концертном зале.

ИСТОЧНИК KP.RU