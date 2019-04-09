2019-04-09T18:07:51+03:00
Происшествия

В Воронеже 15-летнему парню грозит пять лет за кражу велосипеда

Он украл его у своих знакомых
Юрий КОЗЛОВ
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В понедельник, 8 апреля, 32-летний житель улицы Заречной Бутурлиновки пошел в сарай, чтобы взять велосипед и покатать на нем сына. Но вместо двухколесного средства передвижения увидел пустое место. Мужчина пошел в полицию и написал заявление о краже.

Полицейские быстро выяснили, что велосипеду «сделал ноги» 15-летний подросток, уже состоящий на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Подросток был знаком с семьей, которую обокрал, даже бывал у нее в гостях. И успел разглядеть, что калитка легко открывается, сарай вообще не запирается. 22 марта около двух часов ночи он без особого труда зашел во двор. Потом открыл сарай, забрал велосипед и уехал на нем домой. Затем поменялся с товарищем. За велик получил мобильник. В итоге к его приятелю пришли и забрали ворованную вещь. Велосипед вернули владельцу.

Ну а подростку придется отвечать перед судом по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Вряд ли, учитывая его возраст, парню дадут по максимуму – пять лет. Однако, учитывая, что он еще до преступления стоял на учете, на особое снисхождение ему тоже нельзя рассчитывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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