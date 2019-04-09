2019-04-09T17:33:24+03:00
Происшествия

Воронежца, укравшего деньги и вещи на 400 тысяч рублей, через два года выдала его кровь

Рецидивист признал свою вину
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские раскрыли кражу, совершенную в сентябре 2016 года. Вор залез в частный дом в Железнодорожном районе, разбив окно в подвальном помещении. Ударил по стеклу он неаккуратно, оставив там следы крови. Эта промашка затем и стала для него роковой.

В доме мужчина нашел деньги и ювелирные изделия на общую сумму более 400 тысяч рублей. Все это добро он утащил с собой. Вора искали два года. И лишь на днях данные экспертизы, а также анализ картотеки вывели полицейских на 33-летнего воронежца, ранее судимого за кражи. Мужчину задержали, и под тяжестью улик он признал свою вину. Похищенные вещи у него, конечно, не нашли, они давно «уплыли» в неизвестном направлении.

Рецидивиста отпустили под подписку о невыезде. До суда, перед которым он будет отвечать по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», предусматривающей максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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