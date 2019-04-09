В Воронеже объявили тендер на отлов безнадзорных животных

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-09T17:07:12+03:00

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До 17 апреля объявлен тендер на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных практически на 2,5 млн рублей. Заказчиком выступает управа Советского района Воронежа. После 17 апреля заявки уже приниматься не будут - а 22-го уже подведут итоги.

Напомним, говорилось, что работы по формированию участка под строительство приюта для бездомных животных по ул. Балашовская, 29/1 в Левобережном районе завершены. Строительство планировалось начать в 2018 году. Однако до сих пор нет достоверной информации, когда же в Воронеже появится подобное сооружение. А пока горожане, к сожалению, продолжают жаловаться на безнадзорных собак.

ИСТОЧНИК KP.RU