2019-04-09T16:59:36+03:00
Происшествия

В Нововоронеже заведующая детсадом получила за паспортные данные сына 133 тысячи рублей

36-летний мужчина по бумагам работал два года
Юрий КОЗЛОВ
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Нововоронежские полицейские раскрыли крупное мошенничество.

По данным следствия, в 2016 году 56-летняя заведующая детсадом фиктивно устроила делопроизводителем 36-летнего сына. Мужчина на работе не появлялся, зато мама-начальник исправно получала за него зарплату. В итоге городскому бюджету был причинен ущерб на 133 тысячи рублей.

Женщина своей должности лишилась. Она будет отвечать перед судом по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Ей грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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