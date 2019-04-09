380 ландшафтных пожаров зафиксировано в Воронежской области

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-09T16:53:30+03:00

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Глава ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель на пресс-конференции 9 апреля рассказал, что потепление добавило пожарным работы.

- Наше беспокойство вызывает рост числа ландшафтных пожаров. Их зафиксировано уже 380, - сообщил Александр Кошель. - 99% из них так или иначе случаются по вине человека. С приходом тепла люди выезжают на природу жарить шашлыки. Кто-то начинает жечь листву или траву у себя во дворе, и огонь перекидывается на соседние поля. Причиной пожара может быть окурок, выброшенный из окна машины, или даже стеклянная бутылка с водой, которая лежит на солнце.

В этом году за незаконные костры к административной ответственности привлекли 48 жителей Воронежской области. Большинство из них получили предупреждения.

Глава регионального ГУ МЧС также высказался по поводу возможности паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU