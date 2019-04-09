2019-04-09T16:14:00+03:00
Общество

Глава ГУ МЧС: «В этом году паводка в Воронежской области не будет»

Вода может затопить лишь несколько низких мостов
Станислав ШЕВЧЕНКОВиктор ЛЕВШАКОВ
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Такая ситуация была в Калаче в прошлом годуТакая ситуация была в Калаче в прошлом годуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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О прохождении паводка в Воронежской области, прогнозах и текущей обстановке 9 апреля рассказал начальник ГУ МЧС России по региону Александр Кошель. Напомним, прошлой весной в Калаче произошло большое наводнение, во время которого были залиты 358 домов. Паводок прошлого года почти побил рекорд 1974-го: тогда уровень воды достиг 6,9 метров.

- Мы опасались, что ситуация прошлого года повторится. На это влияет запас снега, наличие влаги в снегу, промерзлость грунта, насыщенность грунта влагой. В некоторых районах в этом году первый показатель превышался в пять раз, второй - в два раза, зато третий и четвертый были в порядке. Помогла мартовская температура. Днем положительные температуры, ночью отрицательные. Паводка у нас не будет, могу сказать официально, - прокомментировал Александр Кошель.

Начальник ГУ МЧС России по Воронежской области сообщил, что в регионе сейчас есть только один подтопленный мост - в Борисоглебском районе, его затапливает каждый год, так как он низководный. Возможно подтопление еще двух мостов, но не более того.

ИСТОЧНИК KP.RU

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