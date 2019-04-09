Воронежцев бесплатно угостят лучшими тортами

СЕГОДНЯ 15:28 2019-04-09T15:35:21+03:00

Торты можно будет продегустировать как раз в обеденное время. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дегустацию и мастер-классы по их приготовлению пройдут в Сити-парке «Град»

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11 апреля в Сити-парке «Град» в рамках VI специализированной выставки индустрии питания и гостеприимства «EXPO FOOD SHOW» пройдет конкурс «Лучший торт города Воронежа 2019».

Лучшие городские кондитеры приготовят торты по тематике «Воронеж – город будущего». Конкурс будет проходить с 13.00 до 14.00. Победителя назовут примерно в 14.30. В этом временном промежутке посетители торгово-развлекательного центра, зашедшие на выставку, смогут попробовать торты и поучаствовать в мастер-классах по приготовлению блюд.

Конкурс пройдет на втором этаже «Града» в многофункциональном конгрессно-выставочном комплексе EXPO EVENT HALL.

ИСТОЧНИК KP.RU