Воронежцев бесплатно угостят лучшими тортами
11 апреля в Сити-парке «Град» в рамках VI специализированной выставки индустрии питания и гостеприимства «EXPO FOOD SHOW» пройдет конкурс «Лучший торт города Воронежа 2019».
Лучшие городские кондитеры приготовят торты по тематике «Воронеж – город будущего». Конкурс будет проходить с 13.00 до 14.00. Победителя назовут примерно в 14.30. В этом временном промежутке посетители торгово-развлекательного центра, зашедшие на выставку, смогут попробовать торты и поучаствовать в мастер-классах по приготовлению блюд.
Конкурс пройдет на втором этаже «Града» в многофункциональном конгрессно-выставочном комплексе EXPO EVENT HALL.
ИСТОЧНИК KP.RU