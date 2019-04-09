Воронежцев приглашают вновь написать «Тотальный диктант»

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-09T15:10:33+03:00

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До акции «Тотальный диктант» осталось чуть больше недели. В этом году борьба за грамотность охватит 772 населенных пункта на территории России и 340 городов 79 стран, включая города-спутники, за рубежом. В этом году в Воронеже можно будет проверить свою грамотность на 16 площадках - на которых обязательна предварительная запись. Еще 7 мест доступны в области.

Чтобы зарегистрироваться на Тотальный диктант, нужно зайти на городскую страницу сайта totaldict.ru/voronezh в раздел «Площадки». Выбирайте подходящую площадку и нажмите кнопку «зарегистрироваться». Далее все будет элементарно.

Спешите зарегистрироваться на самую удобную для вас площадку и принять участие в акции 13 апреля в 14:00.

Текст для диктанта 2019 года написал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и критик. Литературный интерес автора сконцентрирован на творчестве писателей конца XIX — начала XX века. Стилистикой этого времени пропитаны его «Приключения Джона Половинкина», «Посмотри на меня» и другие произведения. По сценарию Павла Басинского снят художественный фильм «История одного назначения» (2017), получивший приз за лучший сценарий на кинофестивале «Кинотавр».

ИСТОЧНИК KP.RU