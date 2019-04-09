Семь лет в тюрьме проведет девушка из Воронежской области, сжегшая тело своего парня

СЕГОДНЯ 14:49 2019-04-09T15:10:58+03:00

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- Приговором Каширского районного суда от 9 апреля 2019 года 33-летнияя Юлия Дмитриева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», - сообщили в областной прокуратуре.

1 мая 2016 года эта девушка в своем доме вместе со своим парнем и знакомой супружеской парой отмечали Пасху. Но праздник не задался. Хозяйка постоянно сорилась со своим сожителем. Тот не стал терпеть и решил уехать.

Действительно ли парень хотел оставить свою возлюбленную или просто пытался напугать - этого мы уже не узнаем. Он попросил гостей отогнать автомобиль, мешавший выезду его машины. Супружеская пара решила устраниться в автомобиль.

В это время ссора продолжилась на веранде. Юлия схватила кухонный нож и ударила сожителя в грудь. Этого хватило, чтобы мужчина скончался.

Вернувшись, гости обнаружили хозяйку с ножом в руках и тело ее парня. Они решили позвонить в полицию. Но что их остановило? Каким-то образом подруга уговорила их помочь сокрыть убийство, перетащив тело в автомобиль. Девушка отогнала автомобиль с телом возлюбленного в Хохольский район. Там она облила машину купленным по дороге бензином и подожгла ее.

- Задержанная не признавала свою вину в убийстве, поясняя, что сожитель, будучи пьяным, сам упал на находящийся в руке нож. Сложность в доказывании ее вины представляло то, что труп потерпевшего был практически полностью сожжен, что потребовало проведение комплекса сложных экспертиз, - отметили в прокуратуре.

В итоге суд все-таки приговорил девушку к 7 годам колонии общего режима. Уголовное дело в отношении супружеской пары, которая помогла сокрыть убийство, выделено в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU