19-летний воронежец потерял больше 100 тысяч рублей при попытке купить элитный автомобиль

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-09T14:11:39+03:00

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Новости от регионального ГУ МВД по поводу случаев мошенничества напоминают сводки с фронта. За вчерашний день, 8 апреля, пострадали двенадцать воронежцев. Девять мошенников работали дистанционно. Общий ущерб - полмиллиона рублей!

19-летний житель Центрального района решил приобрести элитный автомобиль. Нашел объявление с привлекательной ценой, пообщался с продавцом по телефону. Ничего не предвещало беды. Вот только продавец сказал, что по поводу машины поступает очень много звонков. Чтобы оставить автомобиль за конкретным покупателем, нужна предоплата.

107 тысяч рублей отправил парень незнакомому человеку, прежде чем понял, что никакой машины, возможно, не существует в природе. Продавец сразу же отключил телефон и удалил объявление.

Полицейские напоминают: будьте бдительны! Не переводите деньги незнакомым людям, никому не сообщайте данные банковской карты.

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ИСТОЧНИК KP.RU