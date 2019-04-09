2019-04-09T14:11:39+03:00
Происшествия

19-летний воронежец потерял больше 100 тысяч рублей при попытке купить элитный автомобиль

Мошенник потребовал предоплату
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Новости от регионального ГУ МВД по поводу случаев мошенничества напоминают сводки с фронта. За вчерашний день, 8 апреля, пострадали двенадцать воронежцев. Девять мошенников работали дистанционно. Общий ущерб - полмиллиона рублей!

19-летний житель Центрального района решил приобрести элитный автомобиль. Нашел объявление с привлекательной ценой, пообщался с продавцом по телефону. Ничего не предвещало беды. Вот только продавец сказал, что по поводу машины поступает очень много звонков. Чтобы оставить автомобиль за конкретным покупателем, нужна предоплата.

107 тысяч рублей отправил парень незнакомому человеку, прежде чем понял, что никакой машины, возможно, не существует в природе. Продавец сразу же отключил телефон и удалил объявление.

Полицейские напоминают: будьте бдительны! Не переводите деньги незнакомым людям, никому не сообщайте данные банковской карты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осторожно, мошенники: в Воронеже продавали несуществующий грузовик. Женщина предлагала покупателям выйти на закрытую площадку с конфискованными автомобилями. (Читать далее.)

Воронежцев обманывают гадалки, псевдо-полицейские и лже-предприниматели. Рассказываем, какие схемы чаще всего применяют мошенники. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ГУ МЧС: «В этом году паводка в Воронежской области не будет»
Воронежцев бесплатно угостят лучшими тортами
Воронежцев приглашают вновь написать «Тотальный диктант»
Семь лет в тюрьме проведет девушка из Воронежской области, сжегшая тело своего парня
Чиновники отчитались о зарплатах бюджетников в Воронежской области
Аналитики: за год в Воронеже смартфоны подорожали на 55%
Летний отдых детей в Воронеже-2019: пора бронировать места в лагерь
Воронежские ушуисты взяли 13 золотых медалей на чемпионате и первенстве России
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
Житель Воронежской области пришел в гости и убил любовницу
Нововоронежец оставшуюся в наследство от матери квартиру превратил в наркопритон
На смотровой площадке воронежской экотропы начались неопознанные земляные работы
Банк УРАЛСИБ представляет специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ
Скандальную воронежскую свалку будет охранять ЧОП
Автомобилист из Воронежской области пьяным сбил девушку, сбежал, но отделался условным сроком
Воронежская спортсменка завоевала «серебро» чемпионата Европы по тяжелой атлетике
В Воронеже в тестовом режиме стартовал первый проект каршеринга