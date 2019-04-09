2019-04-09T13:43:01+03:00
Общество

Чиновники отчитались о зарплатах бюджетников в Воронежской области

В большинстве своем представители власти заявляют о росте зарплат
Олег ИВАНОВ
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Зарплаты в сферах образования, социальной защиты, здравоохранения и культуры, обсудили 8 апреля на заседания президиума правительства Воронежской области.

Так, средняя зарплата сотрудников детсадов за 2018 год составила 24 451 рубль. В этом году было дополнительно выделено 120 млн рублей - так что доход должен подрасти. Еще 86 млн рублей получат школьные педагоги. По итогам прошлого гожа их зарплата составила 27 544 рубля.

- Согласно Указу Президента РФ соотношение зарплаты преподавателей вузов и научных сотрудников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 2019 году должно составлять не менее 200%. По итогам минувшего года этот показатель выполнен в полном объеме, необходимые средства на текущий год предусмотрены, - сообщили в облправительстве.

Среднемесячная заработная плата социальных работников выросла за год на 1% и составила 27 419 рублей. Подросли несколько и доходы сотрудников учреждений культуры Воронежской области - до «средних» 27 798 рублей.

Также на заседании заверили, что по итогам 2018 года целевые показатели достижения уровня среднемесячной заработной платы медработников государственных и муниципальных учреждений также выполнены в полном объеме. Однако был отмечен дефицит консолидированного финансирования государственных медорганизаций, за исключением онкологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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