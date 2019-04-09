Аналитики: за год в Воронеже смартфоны подорожали на 55%

СЕГОДНЯ 13:38 2019-04-09T13:40:29+03:00

При этом девайсы самых популярных марок прибавили в цене менее 19%

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На 55,5% за год прибавили в цене мобильные телефоны в Воронеже. Таковы данные аналитиков популярного портала объявлений. По итогам первого квартала года средняя цена девайса составила 12690 рублей. Отметим, что на сайтах объявлений продаются не только бывшие в употреблении телефоны, но и новые.

Тройку лидеров по спросу в Воронеже составили iPhone, Samsung и Xiaomi (на пятки последней компании наступает Huawei). В десятку также вошли Nokia, Sony, Meizu, Lenovo, ASUS и LG.

Телефоны от Apple подорожали почти на 15%. Девайсы от Samsung остались примерно на том же ценовом уровне (+0,7%). Гаджеты Xiaomi прибавили в цене 5,7%, Huawei - на 19%. Откуда же взялся феноменальный общий рост?

Возможно, его корни стоит искать в графе "остальные марки". Здесь зафиксировано подорожание аж на 300%! Вероятно, на рынке появилось большое количество дорогостоящих телефонов, которые не столь распространены.

ИСТОЧНИК KP.RU