Воронежские ушуисты взяли 13 золотых медалей на чемпионате и первенстве России

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-09T13:26:27+03:00

Также в их активе 15 серебряных и 12 бронзовых

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В Московском дворце ушу прошли чемпионат и первенство России по традиционному ушу (кунгфу) и юнчуньцюань. В нем участвовали 750 спортсменов из 40 регионов. В составе сборной Центрального федерального округа выступали 53 ученика воронежской спортшколы № 20. По итогам соревнований в их активе 40 медалей!

В дисциплине юнчуньцюань («кулак вечной весны») в комплексах без оружия золото у Виктории Кузнецовой, Арины Оксимец, Павла Кулешова и Артема Лепендина; серебро у Вероники Поваляевой, Варвары Ивченко, Снежаны Петуховой и Андрея Никитина; бронза - у Никиты Лунина, Алины Богомоловой, Елены Шаруды, Ильи Жукова, Джулию Корчинову и Полину Куренкову.

В упражнениях с оружием первое место у Даниила Маликова (палка) и Снежаны Петуховой (ножи), второе – у Виктории Богомоловой, Данилы Стрельникова и Андрея Никитина (все в упражнениях с палкой), он также стал третьим в комплексе с деревянным манекеном (мужэньчжуан). Кроме того, бронзу завоевала Елена Шаруда. Также в упражнениях с палкой.

В регламентированных поединках юнчуньцюань (дуйда) золото у пар Алины и Виктории Богомоловых, Данилы Стрельникова и Павла Кулешова, Джулии Корчиновой и Варвара Ивченко. Серебро завоевали Илья Жуков и Глеб Чудинов, Снежана Петухова и Юлия Главатских. Третье место у Дмитрий Савельева и Даниила Маликова, а также у Семена Сидакова и Андрея Никитина.

В традиционном ушу в стиле шаолиньцюань, а это коронная дисциплина нашей школы, воронежцы завоевали девять медалей: Иван Тибекин, Никита Петрашов, Любовь Дрига, Артем Мешков, Юлия Главатских и Александр Киселев – золото (комплексы без оружия), Михаила Кольцова – серебро и Варвары Хмелевской – бронзу. Артем Мешков также завоевал серебро в стиле шаолиньгунь.

В южном кулаке (наньцюань) у Ксении Лапской – серебро, у Михаила Кольцова и у Артема Николаев (наньдао) – бронзы. В тайцзицюань («кулак Великого Предела») Алексей Гузев завоевал серебряную (цюаньшу) и золотую (оружие тайцзи) награды, в активе Марии Мыцак и Полины Дудкиной по серебряной медали (цюаньшу и цисе соответственно). Юлия Главатских стала третьей в фаньцзыцюань («кулак-перевёртыш»), Артем Николаев – вторым в синъицюань («кулак воли и намерения»), Ксения Лапская – второй в группе длинного оружия с пикой синъи. Инсценированные поединки (дуйлянь) принесли воронежцам одну победу (Ксения Лапская – Мария Мыцак) и два третьих места (Арина Оксимец – Анастасия Малюженко, Артем Лепендин – Егор Завалишин).

В итоге в активе наших ушуистов 13 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медали. Кроме того, они заняли четыре первых, два вторых и четыре третьих места в показательных поединках.

В командном зачете регионов сборная Воронежской области заняла третье место, в командном зачете округов ЦФО, костяк которого составляли именно наши ушуисты, стали четвертыми.

ИСТОЧНИК KP.RU