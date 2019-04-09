2019-04-09T13:16:04+03:00
Общество

Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»

Традиционный забег пройдет 1 июня в 59 городах России
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Чтобы выйти на старт соревнований, необходимо заполнить заявку на сайте. В зависимости от города проведения, будут предложены три дистанции: 4 км, 10 км и 21 км. Впервые в соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на различные дистанции для юных спортсменов от 7 до 13 лет включительно.

В Москве в третий раз пройдет «Зелёный Марафон Бегущие Сердца» организованный совместно с Фондом помощи детям «Обнажённые сердца». Старт будет дан в 9:00 на Васильевском спуске у стен Кремля.

Помимо соревновательной части, в городах проведения забега пройдет обширная программа социальных акций, инициатив, связанных с помощью детям с особенностями развития, воспитанникам детских домов, ветеранам Великой Отечественной войны, а также мероприятия по улучшению городской среды и заботе о природе.

В Центрально-Черноземном регионе «Зеленый Марафон» ПАО Сбербанк пройдет в трех городах – Воронеже, Орле и Курске. Ожидается, что и в этом году жители Черноземья примут активное участие в большом спортивном событии.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ГУ МЧС: «В этом году паводка в Воронежской области не будет»
Воронежцев бесплатно угостят лучшими тортами
Воронежцев приглашают вновь написать «Тотальный диктант»
Семь лет в тюрьме проведет девушка из Воронежской области, сжегшая тело своего парня
19-летний воронежец потерял больше 100 тысяч рублей при попытке купить элитный автомобиль
Чиновники отчитались о зарплатах бюджетников в Воронежской области
Аналитики: за год в Воронеже смартфоны подорожали на 55%
Летний отдых детей в Воронеже-2019: пора бронировать места в лагерь
Воронежские ушуисты взяли 13 золотых медалей на чемпионате и первенстве России
Житель Воронежской области пришел в гости и убил любовницу
Нововоронежец оставшуюся в наследство от матери квартиру превратил в наркопритон
На смотровой площадке воронежской экотропы начались неопознанные земляные работы
Банк УРАЛСИБ представляет специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ
Скандальную воронежскую свалку будет охранять ЧОП
Автомобилист из Воронежской области пьяным сбил девушку, сбежал, но отделался условным сроком
Воронежская спортсменка завоевала «серебро» чемпионата Европы по тяжелой атлетике
В Воронеже в тестовом режиме стартовал первый проект каршеринга