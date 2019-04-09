Летний отдых детей в Воронеже-2019: пора бронировать места в лагерь

СЕГОДНЯ 13:33 2019-04-09T13:33:54+03:00

В этом году будут работать семь муниципальных лагерей

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Приближается лето, самое время позаботиться о том, где ваши дети проведут каникулы. Врачи и педагоги считают, что лучший отдых для школьника – отдых в загородном лагере. Здесь и режим дня, и сбалансированное питание, и физические нагрузки, и свежий воздух, и общение со сверстниками. Именно поэтому многие воронежцы ежегодно отправляют своих чад в муниципальные лагеря отдыха. Забронировать место лучше заранее, если вы ходите выбрать определенное время и лагерь. Сейчас прием заявок в самом разгаре.

летом будут работать семь муниципальных лагерейФото: Елена ФЕДЯШЕВА

Условия и порядок приобретения путевок можно найти на сайте МАУ ЦДО «Перемена» http://cdo-peremena.ru/leto-2019. Здесь можно подать заявку в электронном виде. Ее рассмотрят в течение пяти дней.

Не позднее, чем за две недели до начала летней кампании, на сайте будут опубликован график продаж путевок. Все родители, забронировавшие места, получат заранее СМС-уведомление.

ИСТОЧНИК KP.RU