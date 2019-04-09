Житель Воронежской области пришел в гости и убил любовницу

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-09T13:01:32+03:00

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10 декабря 2018 года в гости к приятельнице, в селе Криуша Панинского района, пришел 35-летний мужчина вместе со своей сожительницей. Парочка была настроена по-боевому и вскоре начала ругаться. Мужчина не сдержался и принялся бить руками и ногами свою любовницу.

Хозяйка дома тут же вызвала медицинских работников. Но медики констатировали лишь смерть девушки и сообщили о ЧП в правоохранительные органы.

35-летнего жителя Панинского района задержали. Он обвиняется в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью,.. повлекшем по неосторожности смерть».

- На предварительном следствии обвиняемый признал вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ Роман Филатов.

ИСТОЧНИК KP.RU