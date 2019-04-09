Нововоронежец оставшуюся в наследство от матери квартиру превратил в наркопритон

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-09T12:52:59+03:00

В таком состоянии была квартира Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь он может отправиться за решетку

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В Нововоронеже 30-летний безработный местный житель в квартире по улице Победы устроил наркопритон. Жилье ему досталась в наследство от покойной матери. Здесь он регулярно собирал компании молодых людей. Гости употребляли запрещенные вещества, а с хозяином расплачивались наркотиками. Ранее мужчина и сам был судим за хранение запрещенных веществ.

- Полицейскими были изъяты специальные приспособления для курения наркотических средств как растительного, так и синтетического происхождения. Мужчина был задержан, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас нововоронежец находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU