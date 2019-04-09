На смотровой площадке воронежской экотропы начались неопознанные земляные работы

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-09T12:50:19+03:00

Пока неясно, что именно собираются возвести на территории памятника археологии

Изменить размер текста: A A

В областном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) бьют тревогу. Неизвестные обнесли забором памятник археологии "Кузнецовское городище", что находится недалеко от санатория им. Горького. Общественников встретила табличка "Ведутся земляные работы". Увы, нет информации о проведении историко-культурной экспертизы перед началом этих самых работ. Отметим, что весной прошлого года рядом с памятником уже замечали следы строительной техники.

- Бугор, на котором расположено городище, по сути, был смотровой площадкой для Большой воронежской экологической тропы. Теперь этот экологический, туристический и просветительский проект лишился одного звена, - констатируют общественники.

Археологи зафиксировали в этом месте насыщенный культурный слой. Тут нашли бронзовые и серебряные украшения, орудия труда, изделия из глины времен сложения древнерусского государства.

Представители ВООПиК направили обращение в областное управление по охране объектов культурного наследия. Данные кадастровой карты оптимизма не внушают: в прошлом году участок получил предназначение под размещение "иных объектов общественно-делового значения, обеспечивающих жизнь граждан, открытых игровых площадок спортивных сооружений и помещений для хранения спортоборудования".

ИСТОЧНИК KP.RU