Автомобилист из Воронежской области пьяным сбил девушку, сбежал, но отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-09T12:17:16+03:00

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Бутурлиновский районный суд на год и один месяц лишил свободы 53-летнего местного жителя - правда, условно. Реально же мужчину только на два года лишили водительских прав. Он признан виновным сразу по двум статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Оставление в опасности».

В июле 2018 года около 21.00 мужчина пьяным сел за руль автомобиля «Киа Рио». Он ехал по улице Чехова Бутурлиновки. В какой-то момент водитель выехал на полосу встречного движения и сбил, шедшую по обочине, 23-летнюю местную жительницу.

Более того, после ДТП водитель сбежал, не оказав девушке помощь и даже не вызвав скорую помощь.

- Девушке были причинены телесные повреждения, повлекшие за собой причинение тяжкого вреда здоровью, что подтверждается заключением судебно-медицинской экспертизы, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

23-летняя местная жительница получила неизгладимые повреждения, которые обезображивают ее лицо.

В ходе следствия мужчина свою вину в предъявленном обвинении признал полностью и в содеянном раскаялся.

ИСТОЧНИК KP.RU