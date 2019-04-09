Воронежская спортсменка завоевала «серебро» чемпионата Европы по тяжелой атлетике

СЕГОДНЯ 12:13 2019-04-09T12:14:25+03:00

Светлана Ершова подняла всего на один килограмм меньше, чем победившая полячка

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 7 апреля, воспитанница воронежской СШОР № 38 Светлана Ершова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы, проходящего в грузинском городе Батуми.

Светлана выступала в весовой категории до 55 килограммов. Довольно быстро стало понятно, что наша спортсменка настолько крута, что в состоянии биться не просто за медали, а за награду высшей пробы. На золото претендовала также спортсменка из Польши Йоанна Лоховская. И пани Йоанна все-таки опередила Светлану всего на один килограмм. Ершова по сумме двух упражнений подняла 198 килограммов (рывок – 90 кг, толчок - 108 кг), а Лоховская – 199. Зато преимущество над занявшей третье место соотечественницы Кристины Новицкой с итоговым результатом 190 килограммов у Светланы было солидным.

Напомним, Светлана Ершова в 2017 году стала чемпионкой Европы среди спортсменов не старше 23 лет, а в 2012-м завоевала Кубок России.

ИСТОЧНИК KP.RU