СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-09T12:28:57+03:00

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В Воронеже в тестовом режиме стартовал первый проект каршеринга. Два автомобиля Reno Kaptur уже можно заметить на улицах города. Компания-оператор обещает, что скоро они будут доступны к аренде.

Каршеринг является одним из глобальных трендов: в мегаполисах есть возможность взять комфортный автомобиль на прокат и самому выбирать свой маршрут, а не вызывать такси или пользоваться личной машиной.

Обычно достаточно скачать приложение, чтобы заплатить за аренду - тарификация поминутная при этом автомобиль вы можете оставить впоследствии в любом месте. А как же платные парковки, которые в последнее время вызывают так много вопросов в Воронеже? В компании, которая запускает проект в нашем городе сообщили, что ведут переговоры по этому поводу. Также пока достоверно не известно, каков будет парк автомобилей.

Пока же вы можете почитать взгляд жителя столицы на подобный сервис. Воронежцы же в социальных сетях уже отметили, что тариф довольно-таки высок и удобнее, и дешевле будет вызвать такси. Что ж, остается только следить за тем, как будет приживаться каршеринг в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU