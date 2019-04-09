В Воронеже спасатели достали щенков из трехметровой трубы
В Воронеже спасатели достали из настоящей западни трех маленьких щенков. Как сообщили в пресс-службе ГО И ЧС города о помощи попросил мужчина, присматривающий за бездомными животными. Он обратился к спасателям 5 апреля примерно в 10:50.
Оказалось, что щенки провалились в трубу трехметровой глубины рядом с гаражами на улице Курчатова. Выбраться самостоятельно они, конечно же, не могли, животным оставалось лишь жалобно пищать. Да и сам обративший мужчина с трубой не справился.
В итоге городские спасатели достали малышей и передали воронежцу. А трубу закрыли каменной плитой, чтобы в этот плен больше никто не попался. К слову, с начала года воронежские спасатели приходил на выручку животным уже девять раз.
Фото: пресс-служба ГО И ЧС по Воронежу
ИСТОЧНИК KP.RU