В Воронеже спасатели достали щенков из трехметровой трубы

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-09T11:38:40+03:00

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В Воронеже спасатели достали из настоящей западни трех маленьких щенков. Как сообщили в пресс-службе ГО И ЧС города о помощи попросил мужчина, присматривающий за бездомными животными. Он обратился к спасателям 5 апреля примерно в 10:50.

Оказалось, что щенки провалились в трубу трехметровой глубины рядом с гаражами на улице Курчатова. Выбраться самостоятельно они, конечно же, не могли, животным оставалось лишь жалобно пищать. Да и сам обративший мужчина с трубой не справился.

В итоге городские спасатели достали малышей и передали воронежцу. А трубу закрыли каменной плитой, чтобы в этот плен больше никто не попался. К слову, с начала года воронежские спасатели приходил на выручку животным уже девять раз.

Фото: пресс-служба ГО И ЧС по Воронежу

ИСТОЧНИК KP.RU