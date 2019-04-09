Спектакль воронежского Платоновфеста отменили из-за проблем с документами у беженцев из Африки и Азии

СЕГОДНЯ 10:54 2019-04-09T10:54:45+03:00

К сожалению, артисты не могут получить разрешение на путешествие

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Спектакль «Перевод» режиссера Ольги Житлиной, который должен был пройти в Воронеже в рамках Платоновского фестиваля искусств, отменен. Предполагалось, что постановка по повести Андрея Платонова «Джан» пройдет 7 и 8 июня.

- Как вы знаете, в спектакле участвуют беженцы из Африки и Азии. В данный момент они пытаются подтвердить свое право находиться в Европе и не могут получить документы, позволяющие им путешествовать, - объяснили организаторы Платоновфеста.

Воронежцы могут сдать билеты в той же кассе, в которой их покупали. Если вы приобретали билеты онлайн, действуйте согласно инструкции: vrn.kassir.ru/pages/refund. Правда, сервисный сбор в этом случае возвращается.

ИСТОЧНИК KP.RU