2019-04-09T10:54:45+03:00
Общество

Спектакль воронежского Платоновфеста отменили из-за проблем с документами у беженцев из Африки и Азии

К сожалению, артисты не могут получить разрешение на путешествие
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Фото из группы Платоновского фестиваля искусствФото из группы Платоновского фестиваля искусств
Изменить размер текста:

Спектакль «Перевод» режиссера Ольги Житлиной, который должен был пройти в Воронеже в рамках Платоновского фестиваля искусств, отменен. Предполагалось, что постановка по повести Андрея Платонова «Джан» пройдет 7 и 8 июня.

- Как вы знаете, в спектакле участвуют беженцы из Африки и Азии. В данный момент они пытаются подтвердить свое право находиться в Европе и не могут получить документы, позволяющие им путешествовать, - объяснили организаторы Платоновфеста.

Воронежцы могут сдать билеты в той же кассе, в которой их покупали. Если вы приобретали билеты онлайн, действуйте согласно инструкции: vrn.kassir.ru/pages/refund. Правда, сервисный сбор в этом случае возвращается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже в тестовом режиме стартовал первый проект каршеринга
В Воронеже спасатели достали щенков из трехметровой трубы
Органическое земледелие должно стать новым брендом Воронежской области
В центре Воронежа грабитель с ножом обчистил офис микрозаймов
Воронежец угнал у товарища дорогой Jeep и устроил ДТП
От укусов клещей пострадали 22 жителя Воронежской области
Только каждый пятый воронежец работает «по специальности»
Воронежский «Буран» подписал контракты с семью хоккеистами
Газовиков, обслуживающих дом, где отравились женщина с малышом, проверит Следственный комитет
В Воронеже в суды отправили три уголовных дела руководителей управляющих компаний на 11,5 миллионов
В Воронеже снесут трехэтажный ресторан
В Воронежском заповеднике сфотографировали огромную стаю гусей
Воронежский пруд, в котором всплыла мертвая рыба, очистили
В Воронеже на пожаре погиб молодой мужчина
Вице-премьер воронежского правительства предложил создать Федеральное агентство по развитию сельских территорий
Губернатор Александр Гусев: «Состояние 97% озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное»
В Воронеже отравились угарным газом женщина и ее двухмесячный сын
Вторую «Умную остановку» в Воронеже оборудуют новыми гаджетами
Воронежские дома проверят на наличие антенн для приема цифрового телевещания
Из Воронежа можно будет полететь в Баку