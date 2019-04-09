2019-04-09T10:43:01+03:00
Общество

Органическое земледелие должно стать новым брендом Воронежской области

Как это будет на практике не только в нашем регионе, но и во всей стране, обсудили чиновники, аграрии и представители торгового бизнеса в минувший четверг, 4 апреля
Татьяна МИСТЮКОВА
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Разговор о перспективах органического земледелия состоялся в Воронеже на площадке отеля Marriott в рамках Агропродовольственного форума - 2019.

По поручению главы региона Александра Гусева форум открыл заместитель губернатора Сергей Трухачев. Он напомнил, что Воронежская область занимает первые позиции в ЦФО по производству зерна, сахарной свеклы, подсолнечника. В этом году аграрии региона получат в общей сложности более 7,7 млрд субсидий. Средства пойдут на поддержку всех отраслей АПК и переработку сельхозпродукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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