2019-04-09T10:29:35+03:00
Происшествия

В центре Воронежа грабитель с ножом обчистил офис микрозаймов

Теперь его разыскивает полиция
Олег ИВАНОВ
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8 апреля примерно в 17.20 в помещении офиса микрозаймов, расположенного на улице Кольцовская, ворвался незнакомец. Угрожая ножом, он похитил 70 тысяч рублей и быстро скрылся. Сотрудники финансовой организации сразу же обратились с дежурную часть полиции. Возбуждено уголовное дело.

- Сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также розыску лица, причастного к его совершению, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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