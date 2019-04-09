Воронежец угнал у товарища дорогой Jeep и устроил ДТП

СЕГОДНЯ 09:47 2019-04-09T10:32:25+03:00

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В марте у 41-летнего воронежца угнали Jeep Grand Cherokee. Мужчина был в гостях у товарищей в Ленинском районе - выпивали. Вот хозяин машины и уснул, а один из гостей решил покататься на дорогом автомобиле.

Возбужденный алкоголем угонщик взял ключи и угнал припаркованный во дворе Jeep. Вот только его приключение закончилось тем, что он влетел в стоящий впереди него на светофоре автомобиль. Не долго думая, мужчина бросил машину и сбежал.

Однако полицейские нашли 32-летнего горожанина. Он и ранее был судим за имущественные преступления. В отделе полиции, угонщик признался, что попав в ДТП испугался и сбежал.

Автомобиль с техническими повреждениями изъят и в скором времени будет возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А это до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU