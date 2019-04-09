2019-04-09T09:38:21+03:00
Общество

От укусов клещей пострадали 22 жителя Воронежской области

К счастью, никто не заболел клещевым энцефалитом
Олег ИВАНОВ
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8 апреля в пресс-службе Роспотребнадзора по Воронежской области сообщили, что за медицинской помощью с укусами клещей обратилось 22 человека. Впрочем, если сравнивать с другими годами, в этом нет чего-то удивительного.

- Территория Воронежской области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту(КВЭ), заболеваемость не регистрируется. К инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, относятся иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ), туляремия, гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), - сообщили специалисты.

Чтобы предохранить себя от присасывания клещей, необходимо соблюдать простые меры предосторожности. Достаточно воспользоваться средствами, отпугивающими клещей и насекомых – репеллентами.

При присасывании клещей необходимо обратиться в учреждение здравоохранения или в травматологический пункт, а при повышении температуры, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности в месте присасывания клеща, необходимо обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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