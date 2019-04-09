2019-04-09T08:53:59+03:00
Общество

Только каждый пятый воронежец работает «по специальности»

Многим же горожанам и вовсе не пригодились знания, полученные в вузах
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня только 26% воронежцев работают по полученной специальности - к такому выводу пришли специалисты института общественного мнения «Квалитас». Более того, чаще всего учебные знания удается реализовать на практике респондентам старше 50 лет.

В то же время почти у каждого четвертого горожанина (24%) та специальность, что прописана в дипломе, никак не соотносится с той работой, которую приходится выполнять. Некоторым воронежцам удалось устроиться по смежной специальности (15%) - и они признают, что это существенно облегчает их труд. Работают без специальности как таковой только 3% респондентов.

Так как в опросе могли участвовать все горожане, а не только те, кто работает непосредственно в нынешнее время, то стало известно, что еще 27% горожан получили специальности и даже когда-то работали по ней, но сегодня ушли на заслуженный отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже в тестовом режиме стартовал первый проект каршеринга
В Воронеже спасатели достали щенков из трехметровой трубы
Спектакль воронежского Платоновфеста отменили из-за проблем с документами у беженцев из Африки и Азии
Органическое земледелие должно стать новым брендом Воронежской области
В центре Воронежа грабитель с ножом обчистил офис микрозаймов
Воронежец угнал у товарища дорогой Jeep и устроил ДТП
От укусов клещей пострадали 22 жителя Воронежской области
Воронежский «Буран» подписал контракты с семью хоккеистами
Газовиков, обслуживающих дом, где отравились женщина с малышом, проверит Следственный комитет
В Воронеже в суды отправили три уголовных дела руководителей управляющих компаний на 11,5 миллионов
В Воронеже снесут трехэтажный ресторан
В Воронежском заповеднике сфотографировали огромную стаю гусей
Воронежский пруд, в котором всплыла мертвая рыба, очистили
В Воронеже на пожаре погиб молодой мужчина
Вице-премьер воронежского правительства предложил создать Федеральное агентство по развитию сельских территорий
Губернатор Александр Гусев: «Состояние 97% озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное»
В Воронеже отравились угарным газом женщина и ее двухмесячный сын
Вторую «Умную остановку» в Воронеже оборудуют новыми гаджетами
Воронежские дома проверят на наличие антенн для приема цифрового телевещания
Из Воронежа можно будет полететь в Баку