Только каждый пятый воронежец работает «по специальности»

СЕГОДНЯ 08:53 2019-04-09T08:53:59+03:00

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Сегодня только 26% воронежцев работают по полученной специальности - к такому выводу пришли специалисты института общественного мнения «Квалитас». Более того, чаще всего учебные знания удается реализовать на практике респондентам старше 50 лет.

В то же время почти у каждого четвертого горожанина (24%) та специальность, что прописана в дипломе, никак не соотносится с той работой, которую приходится выполнять. Некоторым воронежцам удалось устроиться по смежной специальности (15%) - и они признают, что это существенно облегчает их труд. Работают без специальности как таковой только 3% респондентов.

Так как в опросе могли участвовать все горожане, а не только те, кто работает непосредственно в нынешнее время, то стало известно, что еще 27% горожан получили специальности и даже когда-то работали по ней, но сегодня ушли на заслуженный отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU