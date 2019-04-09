Только каждый пятый воронежец работает «по специальности»
Сегодня только 26% воронежцев работают по полученной специальности - к такому выводу пришли специалисты института общественного мнения «Квалитас». Более того, чаще всего учебные знания удается реализовать на практике респондентам старше 50 лет.
В то же время почти у каждого четвертого горожанина (24%) та специальность, что прописана в дипломе, никак не соотносится с той работой, которую приходится выполнять. Некоторым воронежцам удалось устроиться по смежной специальности (15%) - и они признают, что это существенно облегчает их труд. Работают без специальности как таковой только 3% респондентов.
Так как в опросе могли участвовать все горожане, а не только те, кто работает непосредственно в нынешнее время, то стало известно, что еще 27% горожан получили специальности и даже когда-то работали по ней, но сегодня ушли на заслуженный отдых.
ИСТОЧНИК KP.RU