Воронежский «Буран» подписал контракты с семью хоккеистами

СЕГОДНЯ 19:52 2019-04-08T19:52:43+03:00

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В понедельник, 8 апреля, хоккеисты «Бурана» приехали в «Юбилейный» после отпуска. У команды начинается тренировочный сбор, который продлится до 20 апреля.

Состав команды пополнили семь хоккеистов. Пробные контракты подписали с двумя защитниками Романом Гапочкиным (2002 г.р.) и Евгением Щеблыкиным (2002 г.р.). Оба они приехали из юниорской команды Боброва. Еще пять новичков – нападающие. Это Артем Перов (2002 г.р., Бобров), Николай Староверов (2002 г.р., Бобров), Павел Антипов (1995 г.р., «Кристалл» (Саратов), Никита Челбаев (1998 г.р., «Снайперы» (Новосибирск) и Денис Сергушкин (1996 г.р., «Кристалл» (Саратов).

В конце сбора на льду «Юбилейного» хоккеисты «Бурана» сразятся в черноземном дерби с ХК «Тамбов».

ИСТОЧНИК KP.RU