Воронежский «Буран» подписал контракты с семью хоккеистами
В понедельник, 8 апреля, хоккеисты «Бурана» приехали в «Юбилейный» после отпуска. У команды начинается тренировочный сбор, который продлится до 20 апреля.
Состав команды пополнили семь хоккеистов. Пробные контракты подписали с двумя защитниками Романом Гапочкиным (2002 г.р.) и Евгением Щеблыкиным (2002 г.р.). Оба они приехали из юниорской команды Боброва. Еще пять новичков – нападающие. Это Артем Перов (2002 г.р., Бобров), Николай Староверов (2002 г.р., Бобров), Павел Антипов (1995 г.р., «Кристалл» (Саратов), Никита Челбаев (1998 г.р., «Снайперы» (Новосибирск) и Денис Сергушкин (1996 г.р., «Кристалл» (Саратов).
В конце сбора на льду «Юбилейного» хоккеисты «Бурана» сразятся в черноземном дерби с ХК «Тамбов».
ИСТОЧНИК KP.RU