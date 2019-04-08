2019-04-08T19:41:49+03:00
Происшествия

Газовиков, обслуживающих дом, где отравились женщина с малышом, проверит Следственный комитет

Сотрудники СК выяснят, почему они не били тревогу из-за того, что вентиляцию заложили плиткой
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники СК выяснят, при каких обстоятельствах мать и сын отравились угарным газом.Сотрудники СК выяснят, при каких обстоятельствах мать и сын отравились угарным газом.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Работники СК организовали доследственную проверку обстоятельств ЧП в доме на улице Лесная поляна Центрального района. Напомним, вечером 2 апреля в одной из квартир плохо себя почувствовали 32-летняя женщина и ее двухмесячный сын. Мать с ребенком отвезли в больницу, где определили, что они отравились угарным газом. Работники «аварийки» выяснили, что вентиляционные каналы в квартире заложены плиткой.

- Наши сотрудники выяснят, имелись ли нарушения в техобслуживании газового оборудования, а также дымовых и вентиляционных каналов, а также дадут оценку действиям людей, ответственных за эти работы, - сообщили в региональном СУ СК. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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