Газовиков, обслуживающих дом, где отравились женщина с малышом, проверит Следственный комитет
Работники СК организовали доследственную проверку обстоятельств ЧП в доме на улице Лесная поляна Центрального района. Напомним, вечером 2 апреля в одной из квартир плохо себя почувствовали 32-летняя женщина и ее двухмесячный сын. Мать с ребенком отвезли в больницу, где определили, что они отравились угарным газом. Работники «аварийки» выяснили, что вентиляционные каналы в квартире заложены плиткой.
- Наши сотрудники выяснят, имелись ли нарушения в техобслуживании газового оборудования, а также дымовых и вентиляционных каналов, а также дадут оценку действиям людей, ответственных за эти работы, - сообщили в региональном СУ СК. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU