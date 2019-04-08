В Воронеже в суды отправили три уголовных дела руководителей управляющих компаний на 11,5 миллионов

СЕГОДНЯ 19:20 2019-04-08T19:24:33+03:00

Вольное обращение с деньгами за коммуналку может вылиться для двух начальников в немалые тюремные сроки. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Один из них «забывал» отправлять коммунальные платежи в течение пяти лет, другой – два года

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Сотрудники прокуратуры Воронежа отправили в Железнодорожный районный суд уголовное дело в отношении 64-летнего руководителя УК. Начальник перечислял в ООО «РВК-Воронеж» и ПАО «ТНС энерго Воронеж» только часть коммунальных платежей. В итоге с февраля 2013-го по февраль 2018 года он использовал не по назначению более семи миллионов рублей.

Мужчина признал свою вину. По п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб» ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В то же время полицейские направили в суд два уголовных дела в отношении 49-летнего воронежца руководителя другой воронежской управляющей компании. По данным следствия, в 2017 и 2018 годах жильцы перечислили УК за оплату электроэнергии 16,8 млн. рублей. На расчетный счет поставщика света пришли лишь 13,61 млн рублей. Оставшейся суммой - 3,19 млн рублей - он распорядился не по целевому назначению.

В тот же период мужчина в качестве руководителя еще одной управляющей компании аналогичным образом распорядился деньгами за электричество. Из поступивших 11,4 млн по его указанию перечислили на счет ресурсоснабжающей организации лишь 10,08 млн рублей. 1,32 млн рублей опять пошли на другие цели. В итоге своими действиями начальник принес ущерб поставщику электричества на общую сумму 4,5 млн рублей.

49-летний начальник будет отвечать перед судом по той же статье, что и его 64-летний коллега. Соответственно максимальное наказание также аналогичное – до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU