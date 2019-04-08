2019-04-08T18:48:26+03:00
Общество

В Воронеже снесут трехэтажный ресторан

Заведение под названием «Шелковый путь» построили на землях лесного фонда
Юрий КОЗЛОВ
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Ресторан "Шелковый путь", похоже, доживает последние дни.Ресторан "Шелковый путь", похоже, доживает последние дни.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники прокуратуры Воронежа подали иск в суд о сносе незаконно построенного ресторана «Шелковый путь» на улице 9 января. Развлекательное заведение раскинулось на площади более 1600 квадратных метров. Разрешения на его строительство не выдавали, да и не могли это сделать, потому что по закону капитальные объекты на землях лесного фонда ставить нельзя. Однако владелец решил, что все это ему не помешает, и поставил ресторан без всяких разрешающих документов.

- В отношении руководителя ООО «СтройБазис» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ «Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию». Начальника оштрафовали, - рассказали в прокуратуре Воронежа. – Иск о сносе здания ресторана и расторжения договора аренды лесного участка Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил.

Теперь по закону у владельца ресторана два пути – либо самому его снести, либо дождаться приезда соответствующих специалистов и потом оплачивать расходы, связанные с их работой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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