2019-04-08T17:48:26+03:00
Общество

Воронежский пруд, в котором всплыла мертвая рыба, очистили

В ближайшее время туда обещают запустить новую
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Сейчас пруд выглядит вполне пристойно.Сейчас пруд выглядит вполне пристойно.Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.
Изменить размер текста:

Пруд на улице Новосибирской в воскресенье, 7 апреля, шокировал жителей Левобережного района и людей, которые в этот день забрели в те края. На водной глади довольно плотной массой лежала мертвая рыба.

В управлении информации мэрии Воронежа пояснили, что пруд в холодное время года, видимо, сильно промерз, и рыбу спасти не удалось. Сейчас воду, а также территорию вокруг нее, почистили. В ближайшее время туда собираются запустить новую партию рыбы.

Пруд относится к ведению МБУ «Зеленхоз». Это предприятие было образовано в январе 2019 года. В «Зеленхозе» сообщили, что по документам этот водоем им пока еще не передали. Не исключено, что бюрократические процедуры повлияли на качество обслуживания пруда.

Напомним, в Воронеже есть три больших пруда – кроме Новосибирской, также на улице Минской и в Центральном парке (бывший «Динамо»). Их обслуживает МКП «Экоцентр» и упомянутое выше МБУ «Зеленхоз».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже на пожаре погиб молодой мужчина
Вице-премьер воронежского правительства предложил создать Федеральное агентство по развитию сельских территорий
Губернатор Александр Гусев: «Состояние 97% озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное»
В Воронеже отравились угарным газом женщина и ее двухмесячный сын
Вторую «Умную остановку» в Воронеже оборудуют новыми гаджетами
Воронежские дома проверят на наличие антенн для приема цифрового телевещания
Из Воронежа можно будет полететь в Баку
За неделю в Воронеже 22 раза загоралась сухая трава
Воронежские фотографы приглашают сразу на две выставки
Задержали еще одного гендиректора «Воронежской горэлектросети»
В Воронеже мошеннице не удалось развести 89-летнюю пенсионерку на 100 тысяч рублей
В Воронеже 230 птиц, выпущенных на волю на Благовещение, спасли зоозащитники
В Воронеже из еды создадут портрет Аллы Пугачевой
В Воронежской области директор строительной фирмы, не заплативший налогов на 27 миллионов, избежал тюрьмы
Воронежцы приняли участие в конференции по реализации инициатив горожан
В Воронеже нашли около 30 кг санкционных сыров
В Воронеже мужчина заступился за девушку и получил удар ножом в живот
Музей «Костенки» приглашает воронежцев на субботник и пикник
Родители воронежской школы: «Наши дети вторую неделю ходят на занятия через день»
В Воронежской области рецидивист зарезал знакомого
«СохранимЛес»: в Воронеже за выходные собрали почти тонну макулатуры
Воронежцы собрали мусор в Северном лесу
На пожаре в Воронежской области нашли тело 81-летней пенсионерки
Ночью в Воронеже на парковке сгорели четыре машины
В Воронеже рассказали о современных мультимедийных платформах
Под Воронежем насмерть сбили велосипедистку
В столице Черноземья могут создать парк растений, открытых и выведенных воронежцами