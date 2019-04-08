Воронежский пруд, в котором всплыла мертвая рыба, очистили

СЕГОДНЯ 17:48 2019-04-08T17:48:26+03:00

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Пруд на улице Новосибирской в воскресенье, 7 апреля, шокировал жителей Левобережного района и людей, которые в этот день забрели в те края. На водной глади довольно плотной массой лежала мертвая рыба.

В управлении информации мэрии Воронежа пояснили, что пруд в холодное время года, видимо, сильно промерз, и рыбу спасти не удалось. Сейчас воду, а также территорию вокруг нее, почистили. В ближайшее время туда собираются запустить новую партию рыбы.

Пруд относится к ведению МБУ «Зеленхоз». Это предприятие было образовано в январе 2019 года. В «Зеленхозе» сообщили, что по документам этот водоем им пока еще не передали. Не исключено, что бюрократические процедуры повлияли на качество обслуживания пруда.

Напомним, в Воронеже есть три больших пруда – кроме Новосибирской, также на улице Минской и в Центральном парке (бывший «Динамо»). Их обслуживает МКП «Экоцентр» и упомянутое выше МБУ «Зеленхоз».

ИСТОЧНИК KP.RU